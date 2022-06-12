Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi BRÜKSEL, 12 Haziran (Xinhua) -- Tamamen çikolataya adanmış bir müze. Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde Belçika çikolatası hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. BRÜKSEL, 12 Haziran (Xinhua) -- Tamamen çikolataya adanmış bir müze. Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde Belçika çikolatası hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli, çikolata yapımını gösteriyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua) Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli, çikolata yapımını gösteriyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde çikolatadan yapılmış bir şapka ve ceket sergileniyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde çikolatadan yapılmış bir heykel görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua) Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli ziyaretçilere kakao ağaçlarının nasıl yetiştirildiğini anlatıyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua) Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü ziyaretçileri çikolata tadıyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua) Xinhua / Güncel Brüksel Belçika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.