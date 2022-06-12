Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi - Haberler

Brüksel'de Belçika Çikolatası Müzesi
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BRÜKSEL, 12 Haziran (Xinhua) -- Tamamen çikolataya adanmış bir müze. Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde Belçika çikolatası hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz.
BRÜKSEL, 12 Haziran (Xinhua) -- Tamamen çikolataya adanmış bir müze. Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde Belçika çikolatası hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli, çikolata yapımını gösteriyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli, çikolata yapımını gösteriyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde çikolatadan yapılmış bir şapka ve ceket sergileniyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belçika Çikolata Köyü'nde çikolatadan yapılmış bir heykel görülüyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü'nde bir görevli ziyaretçilere kakao ağaçlarının nasıl yetiştirildiğini anlatıyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Belçika Çikolata Köyü ziyaretçileri çikolata tadıyor, 9 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zheng Huasong/Xinhua)