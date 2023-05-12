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Brüksel'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Brüksel'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi

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Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçiliği, ülkenin eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle konser ve dans etkinliği düzenledi.

Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçiliği, ülkenin eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle konser ve dans etkinliği düzenledi.

Güzel Sanatlar Merkezi'nde (BOZAR) düzenlenen etkinlikte Bakü Oda Orkestrası, Azerbaycan'ın folklorik eserlerini ülkenin milli enstrümanı tar ve klasik müzik aletleriyle dinleyicilerin beğenisine sundu.

Azerbaycanlı ünlü piyanist Yegana Akhundova, tarist Arslan Novrasli, vokalistler Gulnar Gudratli ile Orkhan Jalilov'un performansları büyük ilgi topladı.

Gösteride ayrıca Land of Fire Dans Grubu da yerel danslardan örnekler sergiledi.

Etkinliğe çok sayıda Azerbaycanlı, Türk ve yabancı davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2023'ü "Haydar Aliyev Yılı" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Selen Temizer - Güncel

Haydar Aliyev Azerbaycan Brüksel Güncel Haberler

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