Brüksel'de 'Asrın felaketi: Fay hattından fotoğraflar' sergisi

Brüksel'de, afet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği bölgelerde çekilen fotoğraflarla sergi düzenledi.

Brüksel Basın Kulübü'nde "Asrın felaketi: Fay hattından fotoğraflar" adlı sergi açıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) İletişim ve Politika Danışmanı İpek Tekdemir'in küratörlüğünü üstlendiği sergide, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde çekilen ve afetin boyutunu ortaya koyan 20 fotoğraf yer aldı.

Açılışa, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Vekili Ryszard Czarnecki ile çok sayıda AB yetkilisi, diplomat ve sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek fotoğraf sergisi açılışının AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı ile aynı günde yapılması dikkati çekti.