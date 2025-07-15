Brüksel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar'ın ev sahipliğinde düzenlenen program, saygı duruşuyla başladı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların gösterildiği kısa filmin ardından Brüksel Fatih Camisi din görevlisi Ali Bayır, şehitler için dua etti.

Törene, Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçici Maslahatgüzar Çakar, yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin milletin kararlı duruşu sayesinde engellendiğini vurgulayarak "Demokrasimizin maruz kaldığı bu hain teşebbüsün planlayıcıları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımızın ve devletimizin demokrasiyi koruma yönündeki ortak azmi ve canlarını hiçe sayarak kahramanca direnişi sayesinde başarısız oldular." dedi.

FETÖ yapılanmasının yurt dışında farklı oluşumlar altında etkinliklerini sürdürme çabası içinde olduğunu aktaran Çakar, bu yapılanmanın yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumlar için büyük bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyledi.

Çakar, FETÖ'yle mücadelenin örgüt tamamen tasfiye oluncaya kadar yurt içi ve yurt dışında süreceğinin altını çizerek "Bu çerçevede Belçika dahil olmak üzere tüm dost ülkelerden beklentimiz ülkemizin FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü haklı ve meşru mücadelesinde daha fazla dayanışma ve işbirliği göstermeleridir." ifadelerini kullandı.