Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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