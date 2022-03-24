Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı
BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, NATO daimi temsilcisi tarafından Brüksel Havaalanında karşılandı.
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