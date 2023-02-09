Brüksel Büyükelçisi Uysal, 'asrın felaketi' sonrası Belçika'daki dayanışmayı anlattı Açıklaması

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'daki Türklerin yanı sıra Belçika halkı ve hükümetinin büyük hassasiyetle dayanışma gösterdiğini belirterek vatandaşların yapmak istediği yardımlarla ilgili...

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'daki Türklerin yanı sıra Belçika halkı ve hükümetinin büyük hassasiyetle dayanışma gösterdiğini belirterek vatandaşların yapmak istediği yardımlarla ilgili bazı hassasiyetlere dikkati çekti.

Uysal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'da yaşayan Türklerin ve Belçika halkı ile hükümetinin gösterdiği dayanışma ve yardımlarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Vatandaşlarımız ve Belçikalı gönüllülerden gelen yardım tekliflerini tek tek dikkate alıyor hepsini mümkün olan en kısa sürede yanıtlamaya çalışıyoruz. Bu hususta hem vatandaşlarımıza hem de Belçikalılara destek ve hassasiyetleri için canıgönülden teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullanan Uysal, büyükelçiliğin yardımların doğru zamanda doğru yere ulaşmasını sağlamak için çalıştığını vurguladı.

Uysal, şöyle devam etti:

"AFAD'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda, Brüksel ve Anvers Başkonsolosluklarımızla birlikte, yerel makamların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yardım operasyonlarını yürütüyoruz. Yardımda bulunmak isteyen kişiler, internet sitemizden bulabilecekleri resmi e-posta adresimize yardımda bulunmak istedikleri hususları ve irtibatlarını gönderebilirler. İhtiyaç doğrultusunda kendileri ile doğrudan iletişime geçilmektedir."

Nakdi yardımlar

Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların AFAD başta olmak üzere yetkili devlet kurumlarının hesaplarına gönderim yapmaları çağrısında bulunan Uysal, "Bunun için, büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluklarımızın sosyal medya hesaplarının yanı sıra ilgili kurumların internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri uygun olacaktır." dedi.

Uysal, vatandaşların yapacağı malzeme yardımları için Belçika'da ikisi Brüksel (Expo alanı ve Saint-Josse ilçesi) ve biri Anvers'te olmak üzere 3 toplama merkezi oluşturulduğunu, merkezlere ilişkin detayların yine büyükelçilik ve başkonsoloslukların sosyal medya hesaplarında yer aldığını bildirdi.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Büyükelçi Uysal, yapılacak yardımlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları şöyle paylaştı:

"Vatandaşlarımızın başkonsolosluklarımızca yapılan duyuruları takip ederek, yardım paketlerini hazırlamalarında büyük fayda vardır. Vatandaşlarımızdan yardım kolilerini iletirken, kullanılmış ve ikinci el eşya koymamalarını, malzemeleri temiz ve kolilenmiş şekilde, içeriği de listelenmiş olarak depolama merkezlerine teslim etmeleri önemle rica olunur. Halihazırda toplama merkezlerimizde vatandaşlarımızın katkılarıyla toplanan yardım paketleri afet bölgesinden tarafımıza acil olarak bildirilen ihtiyaç listesi kapsamında tasniflenmektedir."

Vatandaşlara münferit olarak başlatmak istedikleri yardım girişimlerinden büyükelçiliği haberdar etmeleri çağrısında bulunan Uysal, "Yardım operasyonlarının eş güdümü ve aksaklıkların önlenmesi için büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluklarımızın yönlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. İyi niyetle başlatılan yardım operasyonları, etkili sonuca ulaşabilmekte ve acil ihtiyaçlara çare olmaktadır." diye konuştu.

Büyükelçiliğin bilgilendirmesi üzerine Belçika'dan sahra hastanesi girişimi

Büyükelçi Uysal, depremler sonrasında AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre dördüncü seviye afet ilan ederek kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunması üzerine, söz konusu çağrıyı büyükelçilik olarak Belçika makamlarına bildirdiklerini söyledi.

İhtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ayrıntılı listesinin de paylaşıldığını belirten Uysal, Belçika Dışişleri Bakanlığının konuya büyük bir hassasiyet gösterdiğini vurguladı.

Uysal, Belçika'nın sağlayabileceği en faydalı yardımı tespit etmek ve ilgili Belçika kurumlarıyla eş güdümünü sağlamak amacıyla büyükelçiliğin yanı sıra Belçika Federal Sağlık Bakanlığı, Federal Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Federal Yardım Servisi, Belçika İlk Yardım ve Destek Ekibi (B-FAST) birimlerinin de katıldığı bir toplantı düzenlediğini aktardı.

Toplantıda muhataplarına afetin yarattığı tahribat ve başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere acil ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bilgi verdiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Toplantıda ortaya çıkan sonuca göre, aynı gün ülkemize '2. Tip Acil Sağlık Ekibi' gönderilmesi konusunda bir prensip kararı alınmış, bunun 80 kişilik bir sahra hastanesinden oluşacağı ve tıbbi ihtiyaç listemiz çerçevesinde hazırlanan insani ve tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri bir uçağın ülkemize gönderilmesinin planlandığı büyükelçiliğimize bildirilmiştir."

Uysal, 8 Şubat'ta B-FAST yardım ekibinin keşif yapmak ve ihtiyacı tespit etmek üzere Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havalimanı'ndan İncirlik Hava Üssü'ne yola çıktığını, geri kalan ekip üyeleri ile diğer araç-gereç ve malzemelerin intikalinin, gelecek günlerde gerçekleştirilecek uçuşlarla peyderpey sağlanacağının öğrenildiğini dile getirdi.

Belçika'nın nakdi yardımlara ilişkin taahhütlerine ilişkin de bilgi veren Büyükelçi Uysal, şunları aktardı:

"Belçika Federal Kalkınma İşbirliği ve Büyükşehirlerden Sorumlu Bakan Caroline Gennez 8 Şubat'ta 5 milyon avroluk insani yardım taahhüdünde bulunduğunu, yardımın 4 milyon avroluk kısmının çatışma bölgesinde ihtiyaç sahipleri için Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye için sınır ötesi fonuna gideceği, 1 milyon avroluk kısmının ise Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Afet Müdahale Acil Durum Fonu'na (DREF) gideceğini açıklamıştır."

Belçika, AB ve NATO makamlarının taziye mesajları

Büyükelçi Uysal, Belçika Kralı Philippe, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Temsilciler Meclisi Başkanı Eliane Tillieux, İçişleri Bakanı Annelies Verlinden ve daha pek çok üst düzey devlet yetkilisinin Türk muhataplarına taziyelerini ilettiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladığını belirten Uysal, pek çok AB ve NATO yetkilisiyle Belçika'daki kordiplomatik mensuplarının da mesajlarla taziyelerini ilettiklerini aktardı.