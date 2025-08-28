Brüksel'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar, Askeri Ataşe Yarbay Ramazan Türkmen ve eşi Leyla Türkmen'in ev sahipliğinde TOBB Brüksel temsilciliğinde verilen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Belçika milli marşının okunmasıyla başladı.

Çakar, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi gereğince Türkiye'nin Ukrayna'dan Filistin'e dünya barışına hizmet etmekte kararlı olduğunun altını çizdi.

Yarbay Türkmen ise 30 Ağustos'ta kazanılan efsanevi zaferin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi zaferin 104. yılında küresel istikrara katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla devam eden resepsiyonda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait video gösterildi.

Resepsiyona Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilcisi Gizem Alpman, Belçika Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Direktörü Büyükelçi Philippe Benoit başta olmak üzere çok sayıda Türk ve yabancı askeri yetkili ile diplomat katıldı.