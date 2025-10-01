Haberler

Bronx'ta Apartman Çöktü, Sakinler Tahliye Edildi

New York'un Bronx ilçesinde 17 katlı bir apartmanın bacasının çökmesi sonucu bina sakinleri güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

NEW ABD'nin New York kentine bağlı Bronx ilçesinde 17 katlı bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu bina sakinleri, can güvenliği gerekçesiyle tahliye edildi.

New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Bronx'ta yoksul ailelerin yaşadığı 17 katlı tuğla binanın bacasının sabah erken saatlerde yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, apartmanın 17 katı boyunca uzanan bacanın tuğlalarının binanın avlusunda büyük bir enkaz oluşturduğu belirtilerek, şimdiye kadar bir yaralanma veya can kaybına rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

New York Şehri Konut İdaresi de bir sosyal konut projesi dahilinde inşa edilen ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı binadaki kısmi çöküşün nedeninin ve hasarın boyutunun araştırıldığını açıkladı.

New York Acil Durum Yönetimi ise tahliye edilen yüzlerce kişi için binaya yakın bir toplum merkezinin "geçici bir barınağa dönüştürüldüğünü" kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
