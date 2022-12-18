BRİKETÇİDE KUM YIĞINI ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI Güncel Haberler GAZİANTEP'te çalıştığı briketçide kum yığınının altında kalan İbrahim Halil Göv (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. GAZİANTEP'te çalıştığı briketçide kum yığınının altında kalan İbrahim Halil Göv (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Burak Mahallesi Briketçiler Sitesi'nde meydana geldi. Briketçide çalışan İbrahim Halil Göv, kum yığının altında kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren müdahale sonrası Göv'ü kurtardı. Göv, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı İtfaiye Güncel Haberler

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