BRİKETÇİDE KUM YIĞINI ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI
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GAZİANTEP'te çalıştığı briketçide kum yığınının altında kalan İbrahim Halil Göv (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
GAZİANTEP'te çalıştığı briketçide kum yığınının altında kalan İbrahim Halil Göv (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Burak Mahallesi Briketçiler Sitesi'nde meydana geldi. Briketçide çalışan İbrahim Halil Göv, kum yığının altında kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren müdahale sonrası Göv'ü kurtardı. Göv, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel