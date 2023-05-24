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BRİKET MAKİNESİNE DÜŞEN İŞÇİ, ÖLDÜ

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AKSARAY'da, çalıştığı briket fabrikasındaki makinenin içerisine düşerek sıkışan Nuri Uçan (38), yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, çalıştığı briket fabrikasındaki makinenin içerisine düşerek sıkışan Nuri Uçan (38), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir briket fabrikasında meydana geldi. Briket üretiminde kullanılan makinede çalışan Nuri Uçan, makinenin içine düşerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aksaray OSB Güncel Haberler

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