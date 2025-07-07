BRICS Zirvesi'nde Küresel Yönetişim Reformu Vurgusu

RIO DE JANEIRO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, BRICS ülkelerinin, küresel yönetişim reformunun ilerletilmesine öncülük etmek üzere çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Li, pazar günü 17. BRICS Zirvesi'nin "Barış, Güvenlik ve Küresel Yönetişim Reformu" başlıklı genel oturumunda yaptığı konuşmada BRICS ülkelerini dünya barışı ve huzurunu koruyup anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını teşvik etmeye çağırdı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın başkanlık ettiği toplantıya BRICS ülkelerinin liderleri katıldı.

Li, Küresel Güney'in öncü gücü olan BRICS ülkelerinin bağımsızlıklarını ve özgüvenlerini el üstünde tutmaları, sorumluluk duygusu sergilemeleri ve uzlaşı ve sinerji inşasında daha büyük rol oynamaları gerektiğini belirtti.

Bu yıl kaliteli yeni üretici güçler üzerine çalışacak Çin-BRICS Araştırma Merkezi kuracaklarını açıklayan Li, sanayi ve telekomünikasyon gibi sektörlerde yetenek yetiştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla BRICS ülkelerine yönelik bir burs programı başlatacaklarını da duyurdu.

Li, küresel yönetişimin daha eşit, adil, verimli ve kurallı gelişimini teşvik etmek ve daha iyi bir dünya inşa etmek üzere BRICS ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Toplantıya katılan liderler de BRICS işbirliği mekanizmasının güçlenmeye devam ettiğini ve mekanizmanın temsil kabiliyetinin ve uluslararası etkisinin istikrarlı şekilde arttığını belirtti.

Liderler, BRICS'in, Küresel Güney ülkelerinin kalkınma haklarını savunma, uluslararası eşitlik ve adaleti destekleme ve küresel yönetişim sistemi reformuna katılmaları yönünde önemli bir platform görevi gördüğünü de ifade etti.

Liderler, tek taraflılığın ve korumacılığın giderek arttığı dünyada BRICS ülkelerinin dayanışma ve koordinasyonu artırmaları, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini savunmaları, çok taraflılığı destekleyip uygulamaları, ortak kalkınmanın teşvik edilmesine, küresel yönetişimin geliştirilmesine ve dünyada kalıcı barış ve refahın teşvik edilmesine daha fazla katkıda bulunmaları gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonunda 17. BRICS Zirvesi Rio de Janeiro Deklarasyonu kabul edildi.