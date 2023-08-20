Brıcs Zirvesi'nde Çin Üretimi Chery Araçlar Hizmet Verecek

1. Chery araçlardan çeşitli görüntüler

2. BRICS afişlerinin çeşitli görüntüleri

5. Güney Afrika'dan çeşitli görüntüler

7. Güney Afrika'dan çeşitli görüntüler

Çinli otomobil üreticisi Chery, bu ay içinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek 15. BRICS Zirvesi'nde kullanım için 60 araç tedarik edecek.

"Chery Güney Afrika'nın, 2023 BRICS Zirvesi'nde resmi başkanlık aracı ortağı olarak seçilmesinden onur duyuyoruz. Tarihin bir parçası olmak ve bu zirvenin şüphesiz başarısına katkıda bulunmak bir ayrıcalık."

"Güney Afrika olarak Çinli markaların bu kadar başarılı olmasından çok memnunuz. Çünkü bildiğiniz gibi Çin Halk Cumhuriyeti ile Güney Afrika arasında kapsamlı bir stratejik ortaklığımız bulunuyor. Çin'i en yakın dostlarımızdan biri olarak görüyoruz."

BRICS, gelişmekte olan büyük ekonomiler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. 15. BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

"Bu, bugüne kadarki en büyük BRICS Zirvesi olacak. Bu, BRICS'in etkisi, Küresel Güney'in BRICS oluşumunu nasıl gördüğü ve ne kadar stratejik olduğu hakkında çok şey söylüyor. Küresel Güney, BRICS'i bir ev olarak görüyor."

BRICS ülkeleri toplamda dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve küresel ekonominin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Johannesburg'tan bildiriyor. (XHTV)