BRICS Zirvesi Kazan'da Yapıldı

KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Rusya'nın Kazan kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde BRICS ülkelerinin liderleri Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva (video bağlantısıyla), Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan bir araya geldi.