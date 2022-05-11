Brıcs Ülkeleri Pandemi Erken Uyarı Sistemi Kurmayı Planlıyor

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Salı günü gerçekleştirilen BRICS ülkeleri sağlık bakanlarının 12. toplantısında, BRICS ülkelerinin büyük ölçekli pandemilere karşı erken uyarı sistemi kurması konusunda anlaşmaya varıldı. Toplantı, BRICS'in bu yılki dönem başkanı Çin'in ev sahipliğinde video konferans yoluyla düzenlendi. Toplantıya BRICS ülkeleri sağlık bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü genel direktör yardımcısı dahil olmak üzere 70'ten fazla kişi katıldı. Toplantıda temsilciler, Kovid-19'un önlenmesi ile kontrolü, yeni sağlık sistemlerinin kurulması ve dijital sağlık gibi konular üzerinde derinlemesine görüş alışverişinde bulundular.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei, dinamik sıfır-Kovid yaklaşımı dahil olmak üzere Çin'in salgınla mücadele politikalarını tanıttı ve Çin'in salgın önleme ile ekonomik kalkınma arasındaki dengeyi koruma çabalarından bahsetti. Ma, Çin'in tıbbi kaynaklar sağlayarak ve tıbbi personel göndererek küresel pandemiyle mücadele çabalarına aktif katkı sağladığını söyledi. Ma, Çin'in şimdiye kadar 120'den fazla ülkeye ve uluslararası örgüte 2,2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı sağladığını sözlerine ekledi. Ma, Çin tarafının BRICS ülkelerine pandemiye dayanışma ve işbirliği ile karşı koyma çağrısında bulunduğunu söyledi. Toplantıda ortak bir bildiri de kabul edildi.

Xinhua / Güncel