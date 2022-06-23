Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) tarafından düzenlenen BRICS İş Forumu Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleşti. BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) tarafından düzenlenen BRICS İş Forumu Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleşti. Forumun açılış törenine Çin Başbakan Yardımcı Hu Chunhua başkanlık ederken, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'nın liderleri video konferans yoluyla birer konuşma yaptılar. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS İş Forumu'nun açılış törenine katılanlara sanal olarak hitap ediyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua) Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, BRICS İş Forumu'nun açılış törenine katılanlara sanal olarak hitap ediyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS İş Forumu'nun açılış törenine katılanlara sanal olarak hitap ediyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua) Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS İş Forumu'nun açılış törenine katılanlara sanal olarak hitap ediyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti India Pekin Güncel Haberler

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