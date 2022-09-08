Brıcs Forumunda Ortak Sürdürülebilir Kalkınmanın Teşvik Edilmesi Ele Alınıyor

XİAMEN, 8 Eylül (Xinhua) -- Yeni bir endüstriyel devrimin derinleştirilmesi ve ortak sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi konusuna odaklanan BRICS forumu, Çarşamba günü Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinin liman kenti Xiamen'de başladı. BRICS; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan ülkeler blokunu ifade ediyor. Diplomatik temsilciler ve uluslararası örgütlerin, şirketlerin ve endüstriyel kuruluşların temsilcilerinin içinde yer aldığı 300'den fazla kişi, BRICS Yeni Sanayi Devrimi Ortaklığı Forumu'na çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak katıldı. Forumda endüstriyel dijital dönüşüm, endüstriyel ve tedarik zinciri işbirliği ve endüstriyel sürdürülebilir kalkınma gibi konularda derinlemesine tartışmalar yürütüldü. Forum sırasında 2022 BRICS Endüstriyel İnovasyon Yarışması finali de gerçekleştirildi. Forumda toplam yatırım tutarı 18,1 milyar yuana (yaklaşık 2,62 milyar ABD doları) ulaşan 29 proje imzalandı. 2017'de 9. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Xiamen, Aralık 2020'de Yeni Sanayi Devrimi İnovasyon Merkezi'nde BRICS Ortaklığını başlatmıştı.