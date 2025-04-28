BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı Rio'da Yapıldı

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir araya geldi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasında, Gazze ve Ukrayna'da yaşanan uzun süreli çatışmaların engellenebilmesi için "önleyici diplomasinin" güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin'deki durumun yıkıcı olduğuna dikkati çeken Vieira, Çin ve Brezilya'nın, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa barışçıl çözüm bulma çabalarını hatırlattı.

Vieira, BRICS'in genişlemesiyle dünya genelindeki krizlere yanıt verme kapasitesinin artacağını, kolektif çabaların daha da güçleneceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere, küresel çok taraflı organlarda reform yapılması gerektiğini yineleyen Vieira, "Barışın sağlanması, eşitsizlik, yoksulluk ve dışlanmanın azaltılması için önleyici diplomasinin güçlendirilmesi elzemdir." ifadesini kullandı.

Brezilya basınına göre, 28-29 Nisan'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, Küresel Güney ülkeleri arasındaki işbirliği, Brezilya'nın özel ilgi alanına giren BMGK reformu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergileri gibi dış ticaretteki tek taraflı önlemlerin reddedilmesi de gündemde olacak.

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira'nın gün içinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.