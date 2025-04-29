BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Wang Yi'den Önemli Açıklamalar

RİO DE JANEİRO, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS ülkelerinin uluslararası sahnede pozitif bir güç olarak başı çekmesi ve barış ve kalkınmanın ana destekçileri olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, pazartesi günü düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk aşamasında açıklamalarda bulundu.

Öncelikle ortak güvenlik arayışının önemini vurgulayan Wang, cepheleşme yerine diyaloğun, ittifaklar yerine ortaklığın ve sıfır toplamlı rekabet yerine kazan-kazan işbirliğinin ön plana çıktığı yeni bir yol çağrısı yaptı.

Wang, ikinci olarak barış görüşmelerini teşvik için proaktif çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Wang, Ukrayna krizinin barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak sağlayan tüm çabaları desteklediklerini ve eşit, kalıcı, bağlayıcı ve tüm tarafların kabul edeceği bir anlaşmanın erken bir tarihte yapılmasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Wang, Ortadoğu konusunda ise Gazze'de kapsamlı bir ateşkes yapılmasının acil öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Üçüncü olarak kalkınmanın temelini sağlamlaştırma gereğine dikkat çeken Wang, yoksullukla mücadele, tarım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda tatbiki işbirliğini artırmak üzere BRICS ülkeleriyle çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Wang, dördüncü olarak BRICS ülkeleri arasındaki pragmatik işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Toplantı sırasında Çin'in önerdiği küresel inisiyatiflere desteklerini açıklayan diğer katılımcılar, BRICS ülkelerinin güç siyaseti ve çifte standartlara karşı çıkması, BRICS üyelerinin meşru haklarını ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarını savunması, daha eşit ve adil bir uluslararası düzenin inşası yönünde çalışması ve açık, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesi konusunda mutabık kaldı.