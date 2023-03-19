Brezilyalı Uzman: Lula da Silva'nın Ziyareti Çin'in Deneyimlerinden Faydalanmak İçin Fırsatlar Sunacak

Çin-Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Müdürü Ronnie Lins, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Siva'nın Çin'e yapacağı önemli ziyaretin, Çin'in altyapı inşası ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konusundaki deneyimlerinden Brezilya'nın faydalanması için fırsat sunacağını söyledi.

Çin- Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Müdürü Ronnie Lins, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Siva'nın Çin'e yapacağı önemli ziyaretin, Çin'in altyapı inşası ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konusundaki deneyimlerinden Brezilya'nın faydalanması için fırsat sunacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 26-31 Mart tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

SES 1 (İngilizce): Ronnie Lins, Çin-Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Müdürü:

"Başkan Lula'nın Çin ziyareti çok önemli zira Çin bizim önde gelen ticari ortaklarımızdan ve aynı zamanda dünyanın ekonomik motoru. Lula'nın etkin planlaması sayesinde Brezilya'nın önemli bir ekonomik ve sosyal gelişme kaydetmesi mümkün olmuştu.

Bu alandaki muazzam deneyimi sayesinde Çin, Brezilya'ya altyapı projelerinde yardımcı olma fırsatına sahip olacak.

Çin, mutlak yoksulluğu kendi topraklarından ortadan kaldırma konusunda harika bir iş çıkardı. Bu deneyim, Brezilya'daki yoksulluğun özelliklerine göre gerekli uyarlamalarla birlikte, Brezilya hükümetinin bu konuda gelecekte nasıl hareket edeceğine dair bilgi edinmek için önemli bir kaynak olacak."

Bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü. Lins, Brezilya'nın Çin'in önerdiği inisiyatif çerçevesinde çeşitli ülkelerle daha fazla önemli temaslar kurabileceğini söyledi.

SES 2 (İngilizce): Ronnie Lins, Çin-Brezilya Araştırma ve İş Merkezi Müdürü:

"Bu proje birçok ülke için olumlu sonuçlar getirdi.

Önerilen inisiyatif, politika koordinasyonu, altyapı bağlantısı, serbest ticaret, finansal entegrasyon ve halklar arasında daha iyi ilişkiler gibi öncelikleri belirledi.

Brezilya'daki yeni hükümet çeşitli ülkelerle yeniden önemli temaslar kurmak istiyor. Brezilya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılma olasılığını da hem proje hem de Brezilya için mükemmel bir seçenek olarak görüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Rio de Janeiro'dan bildiriyor. (XHTV)