HABER: Brezilyalı uzman: Çin'in siyasi sistemi tüm Çin halkının haklarını garanti ediyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Brezilya ve Çin'in çeşitli görüntüleri2.

HABER: Brezilyalı uzman: Çin'in siyasi sistemi tüm Çin halkının haklarını garanti ediyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Brezilya ve Çin'in çeşitli görüntüleri

2. SES (Portekizce): MARCOS CORDEİRO PİRES, Brezilya Sao Paulo Eyalet Üniversitesi'nde Doçent

HABERİN İÇERİĞİ:

Brezilyalı akademisyene göre, Çin'in siyasi sisteminin yapısı, Çin'deki tüm nüfusun ve tüm etnik grupların haklarını garanti ediyor.

SES (Portekizce): MARCOS CORDEIRO PİRES, Brezilya Sao Paulo Eyalet Üniversitesi'nde Doçent:

"Her şeyden önce, siyasi kurumların her toplumun tarihsel geleneklerini ve değerlerini yansıttığının altını çizmek önemli. Yani bir siyasi kurum tüm ülkelere 'nakledilemez'.

Çin'in politika oluşturma konusuna gelirsek, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yapısının, tabandan Çin kabinesi olan Devlet Konseyi'ne kadar (yani politika oluşturma prosedüre dayalıdır) tüm nüfusun ve tüm etnik grupların siyasi süreci etkileme hakkına ve imkanına sahip olmasını garanti ettiğini keşfettim.

Demokratik süreçte liderliğin nasıl oluşturulacağı önemli bir mesele.

Çin'de resmi bir pozisyona terfi eden bir kişi, düşük rütbeli pozisyonlardan yüksek rütbeli pozisyonlara kadar testlerden geçerek ÇKP'nin politikalarını uygulayacak deneyimi kazanmak zorunda."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden bildiriyor. (XHTV)