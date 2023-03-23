Brezilyalı Şirket Çin'de İnovasyon Merkezi Açtı

Brezilyalı şirket Suzano, Shanghai'da İnovasyon Merkezi açtı.

Bu, Suzano'nun Asya'daki ilk Ar-Ge ve inovasyon merkezi. Merkez, Çin'in düşük karbon stratejisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

SES (İngilizce): WALTER SCHALKA, Suzano'nun Küresel CEO'su:

"Ürünlerimiz şu anda dünya genelinde 100'den fazla ülkede her ay 2 milyardan fazla kişiye ulaşıyor. Çin'in düşük karbon ekonomisine geçişini desteklemek için kesinlikle doğru pozisyondayız. İki ülkenin bizi birçok yönden karşılıklı olarak tamamlayan farklı kaynak yapıları ve büyüme modelleri var."

98 yıllık geçmişe sahip olan Suzano, ürün yelpazesinde baskı ve yazı kağıdı, karton ambalaj ve tekstil gibi ürünlerin bulunduğu dünyanın en büyük kağıt hamuru üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)