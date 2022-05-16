Brezilyalı müzisyen Türk kızıyla evlendi, tahta kaşıkla çiftetelli oynadı - Haberler

BİLECİK (DHA) - ALMANYA'da yaşayan, hukuk doktora öğrencisi Ebru Tunçel (28), 6 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı müzisyen Lucas Gaspar (29) ile memleketi Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 60 haneli köyünde, Türk geleneklerine göre yapılan kına gecesi ve düğünle dünyaevine girdi. Brezilyalı damat, düğünde tahta kaşıkla çiftetelli oynarken, insanların sıcak kanlılığından kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Düğünde at binerek, köyü dolaşan ve gelenekleri tam olarak yerine getiren Tunçel ise memleketinde evlendiği için mutlu olduğunu söyledi.

İbrahim ve Melek Tunçel çiftinin 2 kızından Ebru Tunçel, Almanya'da doğup büyüdükten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da Kings College, Berlin'de Humboldt ve Roma'da L'universita Di Sapienza üniversitelerinin hukuk bölümlerinden mezun oldu. Almanya'ya dönerek Berlin Freie Üniversitesi'nde çevre hukuku bölümde doktora eğitimini sürdüren Tunçel, 6 yıl önce konserine gittiği Brezilyalı müzisyen Lucas Gaspar ile tanıştı. Çift, aşka dönüşen ilişkilerinde evlilik kararı aldı. Memleketi Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 60 haneli Çayköy köyüne gelen Tunçel, Gaspar ile Türk geleneklerine göre kına gecesi yaptı.

Anne Melek Tunçel de çok güzel düğün yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarım küçükken tatil için hep Türkiye'ye, köye geldik. O zamandan beri köyü çok seviyorlar, alıştılar. Babaanne ve dedelerine çok bağımlılar. Ebru geleneklerini yaşatmayı çok seviyor. Eskileri anmak için böyle değişik elbiselerle bir düğün yaptık, çok mutluyuz" dedi.