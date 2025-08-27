Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden Bolsonaro'ya Ev Hapsi Durumu

SAO PAULO, 27 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi davasında verilecek karar öncesinde ev hapsinden kaçma girişiminde bulunabileceği gerekçesiyle eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun günün 24 saati gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Davaya bakan yargıç Alexandre de Moraes, Bolsonaro'nun yabancı bir büyükelçiliğe sığınabileceği uyarısı üzerine federal savcıların eski devlet başkanının gözetim altında tutulması talebini kabul etti. Bolsonaro an itibarıyla başkent Brasilia'daki konutunda ev hapsinde tutuluyor.

Bolsonaro'nun oğlu ve milletvekili olan Eduardo Bolsonaro'nun, babasının yargılanmasına karşı ABD'de lobi faaliyetleri yürütüp, Kongre'de af talebinde bulunduğunu belirten Moraes, bu eylemlerin "Jair Messias Bolsonaro'nun cezadan kurtulmak için kaçma olasılığına işaret ettiğini" söyledi.

Davanın 2 Eylül'de yapılacak son duruşmasında, Bolsonaro ile eski yetkililer ve subayların da aralarında bulunduğu 35 sanığın, 2022 devlet başkanlığı seçimlerinde Bolsonaro'nun yaşadığı yenilgi üzerine düzenlendiği iddia edilen darbe girişimindeki rolleri ile ilgili karar açıklanacak.