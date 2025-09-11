Brezilya Yüksek Mahkemesi Bolsonaro'yu Darbe Girişiminden Suçlu Buldu

Brezilya Yüksek Mahkemesinin, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu bulduğu belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesinde, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada karar verildi.

Mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü Bolsonaro'yu mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu.

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin'in, hem kendi oyunu hem de nihai kararı açıklaması bekleniyor.

Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı liderin başında bulunduğu "suç örgütünün", demokratik hakların özgürce kullanılmasını engellemeye çalıştığına dair "kesin kanıtlar" bulunduğunu vurguladı.

Halihazırda ev hapsinde olan Bolsonaro'nun cezasını nerede çekeceğine ise raportör Alexandre de Moraes karar verecek.

Bolsonaro 40 yıl hapis cezası alabilir

Ağustostan bu yana ev hapsinde bulunan Bolsonaro'nun 40 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

Bolsonaro darbe girişimi, demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırma, silahlı suç örgütü kurma, kamu malına ve korunan mirasa zarar verme gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Seçenekler arasında ev hapsi, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede ya da bir kışlada tutulması bulunuyor.

Söz konusu dava, Brezilya'nın yakın tarihindeki en önemli yargı süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.