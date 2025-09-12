Brezilya Yüksek Mahkemesi Bolsonaro'yu 27 Yıl Hapis Cezasına Çarptırdı

BRASİLİA, 12 Eylül (Xinhua) -- Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu darbe girişiminde bulunma suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Davaya bakan beş yargıçtan dördü Bolsonaro'nun suçlu olduğuna hükmetti.

Yargıçlar Carmen Lucia ve Cristiano Zanin perşembe günü Bolsonaro'nun mahkum edilmesi yönünde oy kullandı.

Bolsonaro darbe planı kurmak, demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı suç örgütüne üyelik, nitelikli zarara yol açmak ve tescilli kültürel miras alanlarına hasar vermek suçlarından beş ayrı maddeden suçlu bulundu.

Yüksek Federal Mahkeme davayı 2 Eylül'de açmıştı. Bolsonaro'nun mahkumiyeti için beş kişilik yargıç heyetinde çoğunluğun oyu gerekiyordu.

Yargıçlar Alexandre de Moraes ve Flavio Dino salı günü Bolsonaro'yu ilgili suçlamalardan suçlu bulurken, Yargıç Luiz Fux çarşamba günü beraat kararı vermişti.

Şu anda ev hapsinde bulunan 70 yaşındaki eski devlet başkanı Bolsonaro'nun söz konusu kararı 11 üyeden oluşan tam kadrolu Yüksek Federal Mahkeme'ye itiraz etme hakkı bulunuyor.