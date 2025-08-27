Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasıyla ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun konutunun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına hükmetti.

Ulusal basında çıkan habere göre, Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, "darbe girişimi" suçlamasıyla yargılanan Bolsonaro hakkındaki güvenlik önlemlerine ilişkin yeni bir karar aldı.

Moraes, polise, Bolsonaro'nun evinin çevresinde 24 saat devriye gezilmesi dahil olmak üzere "gerçek zamanlı gözetim" sağlanması talimatı verdi.

Söz konusu karar, Brezilya Federal Polisi'nin talebi ve Başsavcılık tavsiyesi doğrultusunda, dava sürecinde karar aşamasına girilirken Bolsonaro'nun kaçma girişiminde bulunabileceğine yönelik "risk" tespit edilmesi üzerine alındı.

Bolsonaro'nun yargılandığı darbe girişimi davasına ilişkin karar süreci 2-12 Eylül 2025 tarihlerinde sonuçlanacak.

Yargılamada, darbe planı, silahlı örgüt oluşturma ve yargının işleyişine müdahale gibi suçlamalar bulunurken, bu suçlamalar nedeniyle Bolsonaro'ya 40 yılı aşan hapis cezası verilmesi ihtimali bulunuyor.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, iddialar nedeniyle ev hapsinde tutulan Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu. Trump yönetimi, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından tehdit" olarak tanımladığı Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltmişti.