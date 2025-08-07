Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun Ev Hapsini Esnetti

Brezilya Yüksek Mahkemesi, "darbe girişimi" suçlamasıyla yargılanan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ev hapsi koşullarını esneterek aile ziyaretlerine izin verdi.

Ülke basınına göre, Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasıyla ev hapsinde tutulan Bolsonaro hakkında aile ziyaretlerine ilişkin yeni bir karar aldı.

Karara göre, Bolsonaro'nun çocukları, torunları ve eşinin ailesi artık mahkeme izni almaksızın eski devlet başkanını ziyaret edebilecek.

Basında yer alan haberlere göre, Bolsonaro destekçileri bu davayı siyasi bir zulüm olarak görürken, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri ise davanın bir an önce sonuçlanmasını ve Bolsonaro'nun cezalandırılmasını talep ediyor.

Yüksek Mahkeme, Bolsonaro'ya geçen ay elektronik ayak kelepçesi ve sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından 5 Ağustos'ta da ev hapsi cezası verilmesine hükmetmişti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanmıştı.