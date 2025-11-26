Haberler

Brezilya Yüksek Mahkemesi Bolsonaro'nun Cezasını Onadı

Güncelleme:
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle 27 yıl 3 ay hapis cezasını onayladı ve infazının başlatılmasına karar verdi. Bolsonaro, ev hapsi talebi reddedilerek tutukluluğuna devam ediliyor.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetti.

Davaya bakan Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, davanın tüm hukuki süreçlerinin tamamlandığını ve temyiz yolunun bulunmadığını bildirdi.

Moraes, cezasını ev hapsinde çekmesine izin verilmesi yönündeki savunma talebi reddedilen Bolsonaro'nun cumartesi gününden beri tutulduğu başkent Brasilia'daki polis merkezindeki tutukluluğunun devamına karar verdi.

Yargıç Moraes ayrıca, 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının infazının başlatılmasına hükmettiği Bolsonaro'nun sağlık durumundaki kötüleşmeye ilişkin doktor raporlarını dikkate alarak tam zamanlı tıbbi bakım sağlanmasını emretti.

Yerel medyaya göre, 2019–2023 döneminde devlet başkanlığı yapan Bolsonaro, söz konusu polis merkezindeki 12 metrekarelik özel bir odada tutulacak. Odada, bir yatak, özel banyo, pencere, televizyon, klima ve küçük bir buzdolabı bulunuyor.

70 yaşındaki Bolsonaro, lehim havyası ile ayak bileğindeki takip cihazını açmaya çalıştıktan sonra cumartesi günü buraya nakledilmişti.

Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, cezasını çekmeye başlamasına günler kala gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
