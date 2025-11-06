Haberler

Brezilya, Venezuela'nın Yanında Durma Kararını Duyurdu

Güncelleme:
Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, 9-10 Kasım'daki CELAC-AB zirvesinde Latin Amerika'nın Venezuela'nın yanında duracağını açıkladı. Zirvede Venezuela'ya verilecek destek ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı ele alınacak.

BELEM, 6 Kasım (Xinhua) -- Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, 9- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Avrupa Birliği zirvesinde, Latin Amerika'nın, ABD'nin artan askeri ve siyasi baskıları karşısında Venezuela'nın yanında duracağını söyledi.

Vieira, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de düzenlenen 30. Birleşmiş Milletler İklim konferansı çerçevesinde çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kolombiya'da düzenlenecek CELAC-AB zirvesinin gündeminde "Venezuela'ya verilecek bölgesel destek ve dayanışmanın yer alacağını ve Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Latin Amerika, özellikle de Güney Amerika'nın barış ve işbirliği bölgesi olduğu yönündeki, sık sık yinelediği tutumunu yansıtacağını" söyledi.

Lula'nın CELAC-AB zirvesine katılacağını teyit eden Vieira, Venezuela'yı destekleyen ortak bir bildiri yayımlanması olasılığının, önümüzdeki günlerde bloka üye ülkeler arasında yapılacak diplomatik müzakerelere bağlı olduğunu belirtti.

Vieira, ABD'nin Brezilya ihracatına uyguladığı gümrük vergisi artışları konusunda ABD ile yürütülen görüşmelerin, Venezuela'ya destek olma yönündeki politikalarından etkilenmeyeceğini ifade etti.

Lula, geçen hafta yabancı basına yaptığı açıklamada, CELAC-AB zirvesinde hem Venezuela'daki durumun hem de bölgede artan ABD askeri varlığının ele alınacağını söylemişti. ABD, Karayipler sularında uyuşturucu kaçakçılığına karıştığından şüphelendiği gemilere saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
