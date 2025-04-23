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Brezilya ve Şili Liderleri Bölgesel Entegrasyonu Destekledi

Brezilya ve Şili Liderleri Bölgesel Entegrasyonu Destekledi
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, küresel ticaret savaşlarına karşı çıkarken, Güney Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. İki lider, yatırım ve ticaret alanlarında işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

BRASİLİA, 23 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, çok taraflılık ve bölgesel entegrasyona olan bağlılıklarını yineleyerek küresel ticaret savaşlarını reddettiklerini belirtti.

İki lider, salı günü düzenledikleri ortak basın toplantısında ABD'nin korumacı politikalarını eleştirerek Güney Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Lula da Silva, bölgesel kurumların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Latin Amerika'nın teknolojik açıdan neden daha ileri ülkeler kadar gelişme sağlayamadığını sorgulayan Lula da Silva, bunda ABD politikalarının payı olduğunu ifade etti.

Boric de Lula da Silva ile benzer düşünceleri dile getirdi. "Ticaretin siyasallaştırılmasına" karşı olduklarını ve uluslararası ilişkilerde stratejik özerkliği desteklediklerini vurgulayan Boric, "Güney Amerika ülkeleri arasındaki dostluğa ve halklarımıza fayda sağlayan serbest ticarete inanıyoruz" dedi.

Şili ile Brezilya arasında giderek artan ticari ilişkilerin, çoğu Avrupa ülkesiyle olan ticaretlerini geride bıraktığına dikkat çeken Boric, iki tarafın da yatırım, teknoloji, ulaşım ve finansal hizmetler alanlarında potansiyel gördüğünü söyledi.

İki lider savunma, kamu güvenliği, tarım, kültür ve girişimcilik alanlarında yeni ikili anlaşmalar yapıldığını duyurdu. Boric, Lula'nın 6-7 Temmuz tarihlerinde Rio de Janeiro'da yapılacak BRICS zirvesine katılması için yaptığı daveti de kabul etti.

İki lider, daha derin bir entegrasyonun sembolü olarak, Brezilya'nın Atlantik Okyanusu kıyısını Arjantin'in kuzeyi ve Paraguay üzerinden Şili'nin Pasifik Okyanusu limanlarına bağlayan iki okyanusu kapsayan koridor projesinde kaydedilen ilerlemenin de altını çizdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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