Brezilya ve Arjantin Liderleri Güney Amerika Uluslar Birliği'ne Yeniden Katılma Sürecini Değerlendirdi

BRASİLİA, 28 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile ikili ilişkiler ve ülkelerinin Güney Amerika Uluslar Birliği'ne (UNASUR) yeniden katılması konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BRASİLİA, 28 Nisan (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile ikili ilişkiler ve ülkelerinin Güney Amerika Uluslar Birliği'ne (UNASUR) yeniden katılması konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lula, Perşembe günü gerçekleşen görüşmeyle ilgili Twitter'da paylaştığı mesajında, "UNASUR, kıtamızda kardeşlik bağları ve ülkelerimiz arasındaki ticaretin derinleştirilmesi hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

Fernandez'in ofisinden yapılan açıklamada ise iki liderin "ikili ticaretin evrimini ve son aylarda imzalanan işbirliği anlaşmalarının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi" analiz ettiği belirtildi.

2008 yılında kurulan UNASUR, 12 Güney Amerika ülkesinden oluşan bir hükümetler-arası örgüt niteliğini taşıyor. Brezilya, Nisan 2019'da bu örgütten resmen ayrılmıştı.

Lula, bu ayın başlarında Brezilya'nın bölgesel bloka geri döndüğünü resmen ilan etmiş ve yeniden üyeliğin 6 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini söylemişti.

2019'da bloktan ayrılan Arjantin de UNASUR'a geri dönme kararını açıklamıştı.