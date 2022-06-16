Brezilya polisi İngiliz gazeteci Dom Philips'in Amazonlarda öldürüldüğünü doğruladı - Haberler

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Brezilya polisi İngiliz gazeteci Dom Philips'in Amazonlarda öldürüldüğünü doğruladı

AA - Muhammed Emin Canik - Güncel
Brezilya polisi İngiliz gazeteci Dom Philips'in Amazonlarda öldürüldüğünü doğruladı

BUENOS AIRES (AA) Brezilya'da federal polis, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve ona rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlarda öldürüldüğünü duyurdu.

BUENOS AIRES (AA) Brezilya'da federal polis, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve ona rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlarda öldürüldüğünü duyurdu.

Amazonas Eyaleti Federal Polis Şefi Alexandre Fontes, düzenlediği basın toplantısında gazeteci Philips ve uzman Pereira'nın kaybolmasının ardından gözaltına alınan Amarildo da Costa Pereira'nın Philips ve Pereira'yı öldürdüğünü ve ceset kalıntılarını gömdüğü yeri itiraf ettiğini açıkladı.

Bulanan ceset kalıntılarının adli tıpta incelenmesi için başkent Brasilia'ya gönderileceğini belirten Fontes, devam eden soruşturmanın gizliliği nedeniyle İngiliz gazeteci ile uzmanın ölüm sebebinin henüz açıklanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Fontes, bulguların Philips ve Pereira'nın ateşli silahla öldürüldüğüne işaret ettiğini ancak kesin ölüm sebebinin incelemeler doğrultusunda belirleneceğini belirtti.

Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Philips ve Pereira'nın kaybolması

İngiltere menşeli The Guardian gazetesi için çalışan ve Amazonlardaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede seyahat eden 57 yaşındaki Dom Philips ve beraberindeki 41 yaşındaki hükümete bağlı Ulusal Yerli Vakfı'nda uzman Bruno Pereira'dan, 5 Haziran'dan itibaren haber alınamamıştı.

Philips ve Pereira, en son 4 Haziran'da Brezilya'nın Kolombiya ve Peru sınırında yer alan, uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı madenciler ve kaçak avcıların faaliyet gösterdiği bilinen Javari Vadisindeki Itaquai nehrinde görülmüştü.

Yaklaşık 15 yıldır Brezilya'da çalışan, tecrübeli gazeteci Philips'in, Amazonların korunması hakkında yaptığı çalışmalar nedeniyle daha önce tehdit edildiği biliniyordu.

AA / Muhammed Emin Canik - Güncel

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