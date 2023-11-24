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Brezilya'nın Rio Grande Do Sul Kenti Sular Altında Kaldı

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RİO GRANDE DO SUL, 24 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio Grande do Sul kentinde bir bölge sakini su basmış bir caddede, içinde insanların bulunduğu bir botu çekiyor, 23 Kasım 2023. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

RİO GRANDE DO SUL, 24 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio Grande do Sul kentinde bir bölge sakini su basmış bir caddede, içinde insanların bulunduğu bir botu çekiyor, 23 Kasım 2023. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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