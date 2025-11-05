Haberler

Brezilya'nın Belem Kentinde COP30 İklim Değişikliği Konferansı Başlıyor

Güncelleme:
Brezilya'nın Belem kentinde 10-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan BM İklim Değişikliği Konferansı COP30, iklim değişikliği konusundaki uluslararası işbirliği için önemli bir platform sunacak.

BELEM, 5 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Konferansı COP30'un logosunun önünden geçen bir kadın, 4 Kasım 2025.

BM İklim Değişikliği Konferansı COP30, 10-21 Kasım tarihleri arasında Amazon kenti Belem'de gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

