Brezilya'nın ABD'ye Kahve İhracatı Gümrük Vergisi Nedeniyle Düşüşte

SAO PAULO, 16 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısı Brezilya'nın ABD'ye hazır kahve satışı, Washington'un uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisi nedeniyle ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 60 azaldı.

Brezilya Çözünebilir Kahve Endüstrisi Birliği'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ABD'ye yapılan sevkiyatlar ağustosta toplam 26.460 adet 60 kilogramlık çuval olarak gerçekleşti. Bu, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 59,9, temmuza göre ise yüzde 50,1 düşüş anlamına geliyor.

Birliğin İcra Direktörü Aguinaldo Lima, "Yüzde 50'lik gümrük vergisi, ABD ile ticareti imkansız hale getiriyor. Brezilya ile ABD arasında kahve ticaretinde yeniden adil bir akış sağlayacak görüşme kanalları açmamız gerekiyor" dedi.

Bu yılın ilk 8 ayında 443.179 çuval satın alan ABD, Brezilya hazır kahvesinin en büyük müşterisi konumunda. ABD'yi Arjantin ve Rusya takip ediyor.

Brezilya, ocak-ağustos döneminde 88 ülkeye toplam 2,5 milyon çuval hazır kahve satarken, bu miktar 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3,9 düşüş gösterdi. Öte yandan kahve fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Brezilya'nın bu alandan elde ettiği gelir yüzde 33 artışla 760,8 milyon ABD dolarına ulaştı.