Brezilya Madencilik Devi, Çin'in Ekonomik Büyüme Beklentileri Konusunda İyimser

HABER: Brezilya'nın madencilik devi, Çin'in ekonomik büyüme beklentileri konusunda iyimser

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Demir cevheri sevkiyatından çeşitli görüntüler

2. Çelik üretiminden çeşitli görüntüler

3. SES (İngilizce): GUSTAVO BİSCASSİ, Vale Dış İlişkiler Başkanı

HABERİN İÇERİĞİ

Brezilyalı madencilik devi Vale, Çin'in ekonomik beklentilerine olan güvenini dile getirdi.

Önde gelen bir demir cevheri üreticisi olan şirket, Çin pazarına yönelik uzun vadeli bağlılığını sürdürdüğünü ve Çin'i her zaman iş stratejisinin merkezine koyduğunu söyledi.

SES (İngilizce): GUSTAVO BİSCASSİ, Vale Dış İlişkiler Başkanı:

"2023 yılı, şirketimiz için büyük önem taşıyor. 1973 gibi erken bir tarihte Asya devi Çin'e ilk demir cevheri sevkiyatımızı yapmıştık. Bu yıl Çin ile ortaklığımızın 50'nci yılını kutlayacağız.

Çin'in 1978'de başlayan reform ve dışa açılma sürecinin tamamına, hem bu süreçten yararlanan hem de sürece katkıda bulunan taraf olarak tanık olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Çin, 2006'dan beri en büyük pazarımız oldu. Vale'nin büyümesi, Çin'in gelişmesiyle yakından ilişkili.

Çin'e yönelik bakışımız olumlu olmaya devam ediyor, çünkü uzun vadeli temelleri sağlam ve değişmiyor. Çin, 2010'dan beri dünyanın en büyük üretim merkezi oldu. BM sanayi sınıflandırmasında listelenen tüm sanayi kategorilerine sahip dünyadaki tek ülke ve 220'den fazla sanayi ürünü türünde dünyanın en büyük üreticisi.

Aynı zamanda Çin, altı yıl üst üste dünyanın en büyük ürün ticareti ülkesi konumunu korudu. Tüm bunlar, Çin'i küresel endüstriyel tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Çin'in büyüme motoru olarak küresel ekonomide önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz.

Çin'in 50 yılı aşkın bir süredir ortağı ve Çin çelik endüstrisi için güvenilir bir hammadde tedarikçisi olan Vale, Çin pazarına uzun vadeli bağlılığını sürdürüyor ve Çin'i her zaman iş stratejisinin merkezine koyuyor.

Geleceğe baktığımızda, devam eden kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir madencilik ve düşük karbonlu çözümler alanlarındaki stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için Çin'e yüksek kaliteli demir cevheri ürünleri sunmaya devam edeceğiz. Çin ile yakın işbirliğimizi daha uzun yıllar sürdürmeyi ve karbon nötr yeşil bir geleceği birlikte kucaklamayı dört gözle bekliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden bildiriyor. (XHTV)