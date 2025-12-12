Brezilya Devlet Başkanı Lula: Trump "Güçlünün Hukukunu" Savunuyor

RİO DE JANEİRO, 12 Aralık (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgesel gerilimlere ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Trump'ı uluslararası politikada "güçlünün hukukunu" savunmakla eleştirdi.

Lula perşembe günü Minas Gerais eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte, "Başkan Trump'ın istediği tek taraflılık, en güçlü olanın diğerlerine ne yapmaları gerektiğini dikte ettiği sistemdir" dedi.

Görüşmede Amerika kıtasının çatışmalardan uzak bir bölge olarak korunması gerektiğini vurguladığını belirten Lula, Trump'ın ise ABD'nin askeri gücünü öne çıkarmakta ısrar ettiğini söyledi.

İki lider, ABD ile Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkeleri arasında artan gerilimler karşısında Brezilya'nın arabuluculuk girişimleri çerçevesinde görüşme gerçekleştirmişti.

Lula, "Doğru olanı yapmak için ikna aracı olarak sözleri kullanmaya çalışacağız. Diplomatik açıdan sözler, sorunları çözmek için elimizdeki en güçlü araçtır" ifadelerini kullandı.