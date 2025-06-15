Brezilya-Karayip Ülkeleri Zirvesi İklim Krizine Çözüm Arayışında Sona Erdi

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ev sahipliğinde gerçekleşen zirve, iklim krizine karşı önemli adımlar atılması ve finansman sağlanması çağrısı ile sona erdi. Zirvede, Brezilya'nın COP30 iklim konferansı için güçlü taahhütler alınması hedefi vurgulandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın ev sahipliğinde düzenlenen Brezilya-Karayip Ülkeleri Zirvesi, iklim krizine çözüm bulunması ve güçlü finansman çağrısıyla sona erdi.

Başkent Brasilia'daki Itamaraty Sarayı'nda gerçekleştirilen zirvenin kapanış konuşmasında Lula da Silva, "Zengin ülkelerden, küresel ısınmanın yol açtığı tahribatın azaltılması, uyum ve telafi için iddialı emisyon azaltım hedefleri ve sağlam bir finansman talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride Brezilya'nın Belem kentinde 10 Kasım'da düzenlenecek COP30 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda emisyonların azaltılması, iklim uyumu, uyarlanabilirlik ve tazminat alanlarında güçlü taahhütlerin alınmasının hedeflendiği bildirildi.

Bildiride, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde 2024 yılında meydana gelen ölümcül seller, tarihi kuraklık ve artan orman yangınlarının yanı sıra Karayip Adaları'nı tehdit eden deniz seviyesindeki yükselme gibi etkilerin yarattığı kırılganlığa işaret edildi.

Zirveye Karayip Topluluğu (CARICOM) üyesi 14 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdés de katıldı.

Bu arada, Brezilya hükümetinin, Karayip Kalkınma Bankasının fonuna 5 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulunduğu açıklandı.

Zirvede söz alan Barbados Başbakanı ve CARICOM Dönem Başkanı Mia Mottley, Haiti'de devam eden güvenlik ve insani krizi hatırlatarak, "Geçen yıl Haiti'de dünyanın herhangi bir yerinden daha fazla insan hayatını kaybetti ancak geleneksel bir çatışma bölgesi olarak görülmediği için bu durum hala görmezden geliniyor." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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