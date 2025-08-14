Brezilya, İhracatçıları Desteklemek İçin Yeni Önlem Paketi Açıkladı

Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 'Egemen Brezilya' planı kapsamında, ABD'nin gümrük vergilerinden etkilenen ihracatçılara 30 milyar real destek vereceklerini açıkladı.

BRASİLİA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen "Egemen Brezilya" planı tanıtım töreninde konuşma yapıyor, 13 Ağustos 2025.

Brezilya çarşamba günü ABD hükümetinin uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergilerinden etkilenen ihracatçıları desteklemek amacıyla bir dizi önlem paketini hayata geçirdi. "Egemen Brezilya" adı verilen plan kapsamında, öncelikli olarak küçük işletmelere ve bozulabilir gıda ticareti yapan firmalara yönelik olmak üzere, toplam 30 milyar real (yaklaşık 5,562 milyar ABD doları) tutarında uygun faizli krediler, vergi indirimleri ve diğer destekler sağlanacak. (Fotoğraf: Lucio Tavora/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
