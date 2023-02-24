Brezilya Heyelan Mağdurlarına Yardım Etmek İçin En Büyük Savaş Gemisini Seferber Etti

Entegrasyon ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Waldez Goes ve Limanlar ve Havaalanları Bakanı Marcio Franca'yı da taşıyan uçak gemisi, Brezilya'da şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli yağışlardan en çok etkilenen belediye Sao Sebastiao limanına ulaştı.

Kurtarma ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Sao Sebastiao'daki afet bölgesini inceliyor, 22 Şubat 2023. (Fotoğraf: Rovena Rosa/Agencia Brasil/Xinhua aracılığıyla)

Entegrasyon ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Waldez Goes ve Limanlar ve Havaalanları Bakanı Marcio Franca'yı da taşıyan uçak gemisi, Brezilya'da şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli yağışlardan en çok etkilenen belediye Sao Sebastiao limanına ulaştı.

SAO PAULO, 23 Şubat (Xinhua) -- Brezilya, Pazar günü Sao Paulo eyaletinin kıyı bölgesinde 49 kişinin ölümüne ve 2.500'den fazla kişinin evinden olmasıyla sonuçlanan şiddetli yağışların neden olduğu heyelandan zarar görenlere yardım etmek için Perşembe günü en büyük savaş gemisini seferber etti.

Entegrasyon ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Waldez Goes ile Limanlar ve Havaalanları Bakanı Marcio Franca'yı da taşıyan uçak gemisi, Brezilya'da şimdiye kadar kaydedilen en şiddetli yağışlardan en çok etkilenen belediye Sao Sebastiao limanına ulaştı. Goes, limana ulaştığında hükümetin yeniden yapılanma çalışmaları ve mağdurlara yardım için tahmini 60 milyon real (11,6 milyon ABD doları) yatırım yapacağını duyurdu.

Ordu, itfaiye ve gönüllüler, Barra do Sahy, Baleia ve Camburi'nin seçkin plajlarını çevreleyen tepelerde meydana gelen heyelanların ardından halen kayıp onlarca kişiyi çamurun altında ararken, Deniz Kuvvetleri de 1.400 kişi ve 18 uçağı taşıyan 200 metre uzunluğundaki Atlantico uçak gemisini seferber etti.

Gemi, Sao Paulo'nun kuzeyindeki ana yollar yıkıldığı veya devre dışı kaldığı için mahallelerin yeniden inşa edilmesi ile lojistik ve yaralılara yardım için güvenli bir liman olarak hizmet verecek. Ayrıca genel cerrahi, ortopedi ve anestezi uzmanlarının da yer aldığı 28 doktor ile eczacılar ve hemşirelerin de bulunduğu bir gezici hastane görevi görecek.

Brezilya devlet haber ajansı Agencia Brasil'e göre gemi, Sivil Savunma'ya yol temizleme ve kurtarma çalışmalarında yardımcı olmak için deniz piyadelerini de bölgeye taşıdı.