Brezilya, Güney Afrika'nın İsrail'e Karşı Davasına Müdahil Oluyor

Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2023'te, Gazze'de soykırım işlediği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya müdahil olmak için başvurunun "son aşamasında" olunduğunu bildirdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'de sivil nüfusa yönelik şiddet olaylarından öfke duyulduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum devamlı, dini yerler de dahil olmak üzere sivil altyapıya saldırıların yanı sıra ciddi insan hakları ihlallerine şahit olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açlığın bölgede silah olarak kullanılmasına tepki gösterilen açıklamada, insani yardım dağıtımı sırasında çoğunluğu kadın ve çocuk olan sivillere yönelik katliamın da sürekli yaşandığında dikkati çekildi.

Açıklamada, bu duruma sessiz kalınamayacağına işaret edilerek, Brezilya'nın, Güney Afrika'nın 2023'te İsrail'e karşı UAD'de açtığı davaya müdahil olmak için başvurunun "son aşamasında" olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.