Brezilya, Güney Afrika'nın İsrail'e Açtığı Davaya Müdahil Oluyor

Uluslararası Adalet Divanı, Brezilya'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Soykırım Sözleşmesi ihlali gerekçesiyle açtığı davaya müdahil olma bildirimini duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya, Brezilya da katılma bildiriminde bulundu.

Brezilya, müdahillik bildiriminin gerekçesinin "Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak, bu davayla ilgili hükümlerin yorumuna ilişkin görüşlerini sunmak istemesi" olduğunu kaydetti.

Gazze'de soykırım gerçekleştiğine ilişkin Soykırım Sözleşmesi'nde aranan hususi soykırım kastının bulunduğunu vurgulayan Brezilya, bildiriminde UAD'nin başka bir niyetle hareket edilmediğine dair uyguladığı yüksek kriterin bu olayda uygulanmaması gerektiğini belirtti. Brezilya, söz konusu kriterin uygulanacak olsa dahi, İsrail'in soykırım kastı dışında bir kastla hareket ettiğini düşünmeyi gerektiren bir neden bulunmadığını ifade etti.

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Brezilya'nın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

Bu kararlarda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
