Brezilya Dışişleri Bakanı França, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilya'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında turizmden savunma sanayisine kadar birçok konunun ele alındığını ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasında mutabık kalındığını söyledi.

França, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ve birtakım anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

França, Türkiye- Brezilya ilişkileri hakkında, "Türkiye ile ilişkilerimizin altyapısını kurumsal hale getirmeye çalışıyoruz. Savunma sanayisi ve birçok farklı alanda bunu artırmaya çalışıyoruz. Gerçekten bunu yapabilmek Türkiye ile bu seviyeye ilişkileri çıkarabilmek büyük bir memnuniyet. Bu bizim çok taraflı ortamımız için son derece önemli." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari verilere değinen França, "Burada ticaretimizin 1 milyar doları geçtiğini biliyoruz. Aslında 4,4 milyar dolardan 3,4 milyar dolara inmiş durumda ve bu çerçevede bunu artırmak için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

França, Çavuşoğlu'nun ziyareti hakkında, "Türkiye'nin çok taraflı ve ikili temasları bu kadar yoğun bir biçimde sürdürüyor olması son derece önemli. Antalya Diplomasi Forumu'nda bu son derece aktif bir biçimde sürdürüldü. Türkiye'de ilk defa bizim hükümetimizi temsilen katılım sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Güney Amerika Ortak Pazarı ile serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başlamaya hazırız"

Çavuşoğlu'nun serbest ticaret ile ilgili çalışmalarını desteklediğini söyleyen França, "Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile serbest ticaret anlaşması için görüşmelere başlamaya hazırız. Ayrıca, Türkiye'ye Brezilya'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) katılması için desteğinden ötürü teşekkür ederim. Mümkün olduğunca buradaki çalışmalarımızı iyileştirmeye ve bununla ilgili tüm tedbirleri almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

França, Türkiye ile Brezilya'nın geçen yıl savunma sanayisi alanında yaptığı anlaşmayı hatırlatarak, "Bu anlaşmayla birçok farklı çalışmayı gerçekleştirebilecek ve teknoloji aktarımı sağlayabileceğiz. Bu aynı zamanda Brezilya ordusunun çatışma gücünü artıracak ve bu konudaki altyapımızı güçlendirecek." dedi.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan ve çalışmalarını takdir eden França, "Üzerinde durduğumuz konulardan bir başkası da özellikle Türkiye'nin başarılı bir biçimde sürdürdüğü çalışmalar bu anlamdaki katılımımızı artıracağız. Türkiye ile birlikte öğreneceğimiz çok şey var. Brezilyanın önemli bir turizm altyapısı var. Eminim ki Türkiye'nin bu konudaki deneyimleri bize çok daha yardımcı olacak." açıklamasını yaptı.

França, iki ülke arasındaki bilim ve teknoloji konusundaki iş birliğini de daha üst seviyelere çıkarmaya karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir anlaşma imzalandı bu anlaşma çerçevesinde 2023'te Brezilya önemli bir çalışmayı gerçekleştirecek. Latin Amerika ülkeleriyle yapılacak olan iş birliğinin önemli bir ortaklığını ortaya koymuş oluyoruz. Bu ziyaret sayesinde bugünden itibaren bir sergi de açılacak ve bu çerçevede bizim 2023 yılında gerçekleştirecek olduğumuz çalışmalar da söz konusu olacak."