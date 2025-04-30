Brezilya Dışişleri Bakanı Diplomasi Çağrısında Bulundu

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rio de Janeiro'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgesel savaş ve çatışmaların çözümünde üye ülkelerin daha fazla diplomatik çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Başkent Brazilya'daki Itamaraty Sarayı'nda, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan Vieira, üye ülkelere seslendi.

Vieira, "Bu toplantı, BRICS'in küresel rolünün her zamankinden daha hayati olduğu bir döneme denk geliyor. İnsani krizler, silahlı çatışmalar, siyasi istikrarsızlık ve çok taraflılığın zayıflaması gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Nüfus olarak insanlığın neredeyse yarısını temsil eden ve geniş coğrafi-kültürel çeşitliliğe sahip 11 üye ülkeyle BRICS, barış, kalkınma ve çok taraflı iş birliği temelinde istikrarı teşvik etmek için benzersiz bir konuma sahiptir." dedi.

Vieira, Gazze'deki gelişmelere de değinerek, "İsrail'in bombardımanlarını yeniden başlatması ve insani yardımın hala engellenmesi kabul edilemez. 15 Ocak'ta ilan edilen ateşkesin çökmesi son derece üzücüdür." ifadesini kullandı.

Brezilya'nın tutumunu yineleyen Vieira, 1967 sınırları içinde ve başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinden yana olduklarını söyledi.

"Diplomatik bir çözüme acilen ihtiyaç duyulmaktadır"

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Vieira, "Bu çatışma ciddi bir insani krize yol açmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) ilke ve amaçlarını temel alan diplomatik bir çözüme acilen ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin reform gerekliliğini de gündeme taşıyan Vieira, "Günümüzün jeopolitik gerçeklerini daha iyi yansıtan bir yapıya ihtiyaç var. Güvenlik birkaç ülkenin ayrıcalığı değil, herkesin hakkı olmalıdır. Çok kutuplu dünyaya olan inancımızı bu şekilde pekiştirmeliyiz." dedi.

Haiti, Sudan ve Afrika Boynuzu'ndaki şiddet olaylarına dikkat çeken Vieira, "İnsanların çektiği acılar asla araçsallaştırılmamalıdır." diye konuştu.

"BRICS Liderler Zirvesi" Brezilya'nın dönem başkanlığında 6-7 Temmuz tarihleri arasında Rio de Janeiro kentinde düzenlenecek.