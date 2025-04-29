İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı

Valizden çıkan servet, havalimanı yetkililerini bile şaşkına çevirdi

Brezilya Dışişleri Bakanı, BRICS Toplantısı Öncesi Rusya ile Görüştü

Brezilya Dışişleri Bakanı, BRICS Toplantısı Öncesi Rusya ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. İkili ilişkiler ve Brezilya'nın Rusya ziyareti ele alındı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rio de Janeiro'da düzenlenen "BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı" öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede ikili ilişkiler, küresel meseleler ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 9 Mayıs'ta Rusya'ya yapacağı ziyaretin ayrıntıları ele alındı.

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Vieira, BRICS'in önemine dikkati çekerek, "BRICS, hiçbir bloğa ya da ülkeye karşı değildir. BRICS, ülkelerin birliği ve Küresel Güney'in kalkınmasından yanadır. Bu çerçevede, yerel para birimleriyle işlem yapılması da hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ulusal basına göre, Lula da Silva, Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Günü törenlere katılacak.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.