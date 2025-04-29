Brezilya Dışişleri Bakanı, BRICS Toplantısı Öncesi Rusya ile Görüştü

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rio de Janeiro'da düzenlenen "BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı" öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede ikili ilişkiler, küresel meseleler ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 9 Mayıs'ta Rusya'ya yapacağı ziyaretin ayrıntıları ele alındı.

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Vieira, BRICS'in önemine dikkati çekerek, "BRICS, hiçbir bloğa ya da ülkeye karşı değildir. BRICS, ülkelerin birliği ve Küresel Güney'in kalkınmasından yanadır. Bu çerçevede, yerel para birimleriyle işlem yapılması da hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ulusal basına göre, Lula da Silva, Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Günü törenlere katılacak.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir araya geldi.