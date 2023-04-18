Brezilya, Dış Politikasına Yönelik ABD Eleştirilerini Reddetti

BRASİLİA, 18 Nisan (Xinhua) -- ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'nin, Brezilya'yı Ukrayna krizine ilişkin "Rusya ve Çin propagandasını taklit etmekle" suçlamasının ardından Brezilya'dan tepki geldi. Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ABD'nin Brezilya dış politikasına yönelik eleştirilerini reddetti.

Pazartesi günü devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda konuyla ilgili basının sorularını yanıtlayan Vieira, "Hiç katılmıyorum. Hem de hiç. Bu sonuca nasıl ve neden vardığını bilmiyorum" dedi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva Alvorada Sarayı'nda aynı gün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etmişti.

Lula, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'ya silah vererek savaşı teşvik ettiğini belirterek, "ABD'nin savaşı teşvik etmeyi bırakıp, barış hakkında konuşmaya başlaması gerekiyor" demişti.