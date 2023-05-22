Brezilya Devlet Başkanı Silva'dan ırkçı hakarete uğrayan Vinicius'a destek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, İspanya 1. Futbol Ligi'nde ( La Liga ) Valencia'ya karşı oynadıkları maçta tribünden gelen ırkçı hakaretlere maruz kalan Real Madrid'deki Brezilyalı futbolcu Vinicius'a destek verdi.

Lula da Silva, davetli olarak katıldığı G7 Zirvesi'nde basına yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı'nın da futbolcusu olan Vinicius'un bu tip ırkçılığa uğramasının "adil olmadığını" söyledi.

"En iyi futbolculardan biri olmak üzere olan bir gencin bu tür bir saldırıya maruz kalması adil değil." diyen Lula da Silva, La Liga kurumunun ve FIFA'nın futbolda ırkçılığa karşı daha ciddi önlemler almasını istedi.

Diğer yandan dünkü Valencia maçında yaşananlardan sonra sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yapan Vinicius, "Sevdiğim bir ülke olan İspanya şimdi ırkçı bir ülke olarak tanınıyor. Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig olarak tanınan La Liga şimdi ırkçıların ligi." şeklinde ifadeler kullandı.

La Liga'nın 35. haftasında dün oynanan ve Valencia'nın Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği maçın 71. dakikasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmuştu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı stadyumda anons yapılmasının ardından oyun tekrar başlamıştı.

Vinicius ise maçın 90+7. dakikasında rakibine yaptığı bir hareketin ardından kırmızı kart görmüştü.

Maç sonrası bir gazetecinin "Dirsek attığın futbolcudan özür dilemeyi düşünüyor musun?" şeklindeki sorusuna ise Vinicius, "Sen salak mısın?" diye cevap vermişti.

İspanyol liginde bu sezon boyunca Vinicius'u hedef alan ırkçı olaylar daha öncede yaşanmıştı.