Brezilya Devlet Başkanı Silah Kısıtlamalarını İmzaladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sivillerin ateşli silahlara sahip olmasına ilişkin yeni kısıtlamaları içeren kararı imzaladı. Yeni düzenleme ülkedeki silah ve cephane stoklarına kısıtlamalar getirilmesini ve birçok silahın sivillerin kullanımına yasaklanmasını içeriyor. Ayrıca, silah mülkiyetine ilişkin denetleme yetkisi ordudan Brezilya Federal Polisine kaydırılacak.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sivillerin ateşli silahlara sahip olmasına ilişkin yeni kısıtlamaları içeren kararı imzaladı.

BBC'nin haberine göre, yeni düzenleme ülkedeki silah ve cephane stoklarına kısıtlamalar getirilmesini ve 9 milimetrelik tabancalar gibi birçok silahın sivillerin kullanımına yasaklanmasını içeriyor.

Daha önce avcılara 30'a kadar silah sahibi olma izni verilirken, bu sayı 6 ile sınırlandırılacak.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ayrıca, ateşli silah mülkiyetine ilişkin denetleme yetkisinin ordudan Brezilya Federal Polisine kaydırılması talimatı verdi.

Lula da Silva'nın seçim vaatlerinden biri olan silah kısıtlamaları, ülkede yakın zamanda düzenlenen silahlı okul saldırılarının ardından geldi.

Lula da Silva yeni düzenlemeye ilişkin olarak, "Ülkemizde daha az silah olması için savaşmaya devam edeceğiz. Sadece polis ve ordu tam teçhizatlı olmalı." ifadelerini kullandı.

Brezilya Kamu Güvenliği Yıllığına göre, ülkede 800 bin kişi kayıtlı silah sahibi.