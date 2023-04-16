Brezilya Devlet Başkanı'ndan, ABD'ye Ukrayna'daki savaşı cesaretlendirmeye son vermesi çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "ABD'nin Ukrayna'da savaşı cesaretlendirmeye son vermesi" gerektiğini belirtti.

Lula da Silva, Çin'e dört günlük resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Pekin'de gazetecilere yaptığı değerlendirmede, uluslararası toplumun savaşa karşı tavır almasının, çatışan tarafları barışa ikna edebileceğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı, "ABD'nin savaşı cesaretlendirmeye son vererek barıştan söz etmeye başlaması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin barıştan söz etmeye başlaması gerekiyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve ( Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'i ancak bu yolla barışın dünyanın çıkarı olduğuna ikna edebiliriz." dedi.

İki ülkenin ziyaretin ardından yayımladığı ortak açıklamada da Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik etmek için daha fazla ülkenin yapıcı rol oynaması gerektiği, Brezilya ve Çin'in bu konuda iletişimi sürdürecekleri belirtildi.

Lula da Silva, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, Brezilya ve Çin'in iki büyük gelişmekte olan ülke olarak "dünya jeopolitiğini dengelemek" için birlikte çalışması gerektiğini vurgulamıştı.

Çin, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat'ta krizin siyasi çözümü için önerilerini içeren 12 maddelik "tutum belgesi" açıklamıştı. Belgede, gerginliklerin aşamalı olarak azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Ateşkes önerisi, ABD ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra öneriyi fiili durumun kabul edilmesi olarak algılayan Ukrayna tarafından da kabul görmemişti. Kiev yönetimi, bu koşullardaki bir barışın "savaşın dondurulması" anlamına geleceğini dile getirmişti.

Rusya da Çin'in görüşüne önem verdiğini ancak mevcut koşullarda Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını bildirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 20-22 Mart'ta Moskova'yı ziyaretinde Ukrayna sorununa siyasi çözüm çağrısında bulunmuş, ziyarette, Pekin ile Moskova arasında stratejik işbirliğinin küresel boyutta genişletilmesine yapılan vurgu, Çin'in Rusya'ya desteğinin sürdüğünün işareti olarak yorumlanmıştı.