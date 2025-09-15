Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararını eleştirerek, "Başkan (Donald) Trump, karşılıklı fayda sağlayacak her türlü müzakereye açığız. Ancak Brezilya'nın demokrasisi ve egemenliği müzakere konusu olamaz." vurgusu yaptı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD'nin Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararına tepki göstererek, Trump ile "açık ve samimi" diyalog kurmak amacıyla bir makale yazdı.

Lula da Silva, son 15 yılda ABD'nin 410 milyar dolarlık ticaret fazlası elde ettiğini belirterek, ABD'nin Brezilya'ya yaptığı ihracatın yüzde 75'inin de gümrüksüz olduğunu bildirdi.

ABD'nin attığı adımların ekonomik değil siyasi gerekçelere dayandığını savunan Lula da Silva, "ABD yönetimi, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dokunulmazlık sağlamak için tarifeleri ve Magnitsky Yasası'nı kullanıyor." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin 200 yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkati çekerek, "Başkan Trump, karşılıklı fayda sağlayacak her türlü müzakereye açığız. Ancak Brezilya'nın demokrasisi ve egemenliği müzakere konusu olamaz." görüşünü paylaştı.

ABD'nin sanayileşme hedeflerini meşru bulduğunu ancak tek taraflı adımların "yanlış ve mantıksız" bir çözüm olduğunu ifade eden Lula da Silva, çok taraflılığın daha adil ve dengeli sonuçlar sağlayacağını aktardı.

Lula da Silva, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin Bolsonaro davasına ilişkin aldığı kararı "tarihi" olarak nitelendirerek, bu kararın "cadı avı" olmadığını, anayasaya uygun süreçler sonucu alındığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.